«Показали пример»: Путин о жителях новых регионов Путин: жители новых регионов показали россиянам пример

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Жители новых регионов показали всем россиянам пример, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Центральной избирательной комиссии и руководителями региональных избиркомов в Ново-Огарево. По его словам, крепкие душой и сердцем граждане вынуждены были голосовать под обстрелами, но, несмотря на это, нужный результат был достигнут. Выступление президента опубликовано на сайте Кремля.

Люди удивительные. Люди крепкие. Душой и сердцем, характером. Они показали пример, как надо жить, работать, какой стержень должен быть у каждого, чтобы добиваться нужного результата. А мы его всегда добивались и будем это делать в будущем, — заявил Путин.

Президент также заявил, что любые попытки вмешаться в избирательные процессы на территории РФ будут пресекаться. По его словам, государство сделает все возможное, чтобы не допустить незаконных вторжений.

Путин напомнил, что выборы должны быть открытыми и прозрачными, а организовывать их необходимо на высшем уровне. Глава государства объяснил, что это важно для укрепления доверия россиян к результатам голосования и для легитимности избранной власти.

До этого президент утвердил поправки в закон о выборах, которые уточняют положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках, а также вводят ограничения на съемку на избирательных участках в воинских частях.