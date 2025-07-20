«Похмелье будет тяжелое»: в ГД ответили на призыв ФРГ бить по аэродромам РФ Депутат Колесник: РФ может уничтожить ракеты Taurus еще на пути из ФРГ в Киев

ВС РФ могут уничтожить немецкие ракеты Taurus еще на пути из Германии на Украину, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя призывы генерал-майора вооруженных сил Германии Кристиана Фройдинга наносить удары по российским аэродромам и военной инфраструктуре. По словам Колесника, логистические пункты от этой европейской страны до Киева станут законной целью российской армии в случае передачи немецких ракет ВСУ.

Это уже будет законной целью — уничтожать всю логистическую цепочку, чтобы их уничтожали не наши ПВО, а на стадии доставки этих ракет на территории Украины — от Германии и до самой Украины. На каком этапе — это уже должно решать военное командование. А решение по ударам — Главнокомандующий. Потому что уже терпеть этого не можем. Более того, по аэродромам они же уже наносили удары в Энгельсе, по нашей стратегической авиации. И получили в ответ массированные удары. Видимо, чего-то им не хватает, — объяснил депутат.

Колесник обращает внимание на уверенность немецких властей, что от России не последует ответного удара при передаче дальнобойного вооружения ВСУ. Но, по его словам, в таком случае ответ будет жесткий.

То, что немецкий генерал заявил — он в полной уверенности, что они, сами немцы, не получат обратно вот такую же пилюлю. Но что-то они опьянели желанием закидать Россию ракетами. Но похмелье будет тяжелое, — подытожил спикер.

Ранее Колесник заявил, что слова командующего ВС США в Европе и Африке Кристофера Донахью о возможности уничтожения Калининградской области силами НАТО являются белибердой. Он подчеркнул, что Россия не будет реагировать на подобные высказывания, но и не забудет их.