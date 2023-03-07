Москвичам рассказали о «погодном представлении» 8 марта Синоптик Шувалов заявил, что в Москве ожидается резкий скачок температуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

8 марта в Москве ожидается резкий скачок температуры, заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, с утра в столице будет морозно до 10–12 градусов на столбике термометра, а после обеда воздух прогреется до нуля.

8 Марта в столице будет погодное представление. Так с утра в Москве будет мороз до 10–12 градусов на столбике термометра. Но уже после обеда начнет идти снег, а также поднимется южный ветер. Что, в свою очередь, прогреет столичный воздух уже до нуля градусов, — заявил Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая весна придет в Москву только в апреле, а март в столице теплым не будет. По его словам, весна в городе начнется с усиления морозов и снегопадов.

Нарколог Игорь Лазуренко ранее предупредил об отличиях весеннего обострения от обычного подъема настроения на фоне увеличения светового дня. По словам врача, при резких перепадах эмоций в течение нескольких недель стоит обратиться за помощью.