Синоптик разрушил надежды москвичей на раннюю весну Тишковец: метеорологическая весна в Москву придет в апреле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Метеорологическая весна придет в Москву только в апреле, март в столице теплым не будет, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, новое время года в городе начнется с усиления морозов и снегопадов.

Предварительные долгосрочные прогнозы показывают, что первый месяц грядущего сезона теплым не будет, а значит, наступление метеорологической весны, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, произойдет только в апреле, — рассказал специалист.

Тишковец объяснил, что для жителей средней полосы России март с климатической точки зрения является зимним месяцем.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что на смену сильному похолоданию в столичном регионе придет резкое потепление. Оно начнется уже 24 февраля. По его словам, к выходным температура в Москве поднимется до плюс двух градусов.

Он добавил, что в выходные пройдут небольшие осадки — преимущественно в виде мокрого снега.