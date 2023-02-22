Стало известно, когда в Москву придет оттепель Гидрометцентр: оттепель придет в Москву на выходных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На смену сильному похолоданию в столичном регионе придет резкое потепление. Оно начнется уже в пятницу, 24 февраля. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, к выходным температура в Москве поднимется до плюс двух градусов.

В ночь на пятницу погода еще холодная — минус 14-16 градусов, но с 3-4 утра температура начнет стремительно повышаться, во второй половине дня она уже будет в диапазоне минус 2-4 градусов. А дальше потепление будет еще значительнее — субботу и воскресенье днем ожидается минус 3 — плюс 2 градуса, — сообщил метеоролог.

Он добавил, что в выходные пройдут небольшие осадки — преимущественно в виде мокрого снега.

Ранее Вильфанд предупредил, что в Псковской, Московской, Новгородской, Саратовской и Волгоградской областях в ближайшие дни ожидаются морозы на 7–11 градусов ниже климатической нормы. Такое падение температуры считается опасным метеорологическим явлением, поскольку создает трудности для энергетиков и может негативно влиять на здоровье человека.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь заявил, что веcна в Центральной России в 2023 году наступит в привычные сроки. Речь идет о начале апреля, пояснил он. По его словам, ожидать типичную для весны погоду стоит только в конце первой декады апреля. Март может запомниться волнами холода и снежными зaрядами, предупредил он.