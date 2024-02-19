«Поддается массовому психозу»: сенатор о передаче Данией всего оружия ВСУ Ковитиди: Дания поддается антироссийскому психозу, передавая Украине оружие

Фото: МО Украины

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала массовым антироссийским психозом решение властей Дании о передаче Украине «всей своей артиллерии». В беседе с NEWS.ru она выразила мнение, что спровоцированный США вооруженный конфликт в Европе приносит вред не только России и Украине, но и разрушает благосостояние европейских стран.

Европейская власть этого не только не хочет осознавать, но и содействует продолжению войны, финансируя Украину. Власть в Европе действует по принципу «после нас хоть потоп». Не задумываясь о последствиях, Дания поддается массовому антироссийскому психозу и решает передать Украине «всю свою артиллерию», — сказала сенатор.

Говоря о «массовом психозе» европейцев, она отметила призывы премьер-министра Нидерландов Марка Рютте сосредоточиться на помощи Украине и прекратить жаловаться на возможность «возвращения Дональда Трампа на пост президента США».

Марка Рютте не смущает, что на «танцполе» сегодня весьма странная компания, в частности [президент США Джо] Байден и [президент Украины Владимир] Зеленский, — подытожила Ковитиди.

Ранее датский премьер-министр Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности предложила странам Европы передать Украине оружие и боеприпасы ко второй годовщине СВО. По ее словам, Дания со своей стороны уже передала Киеву «всю свою артиллерию». Однако, как подчеркнула Фредериксен, на складах в Европе еще есть боеприпасы.