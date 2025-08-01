«Плевок в их сторону»: Журова о решениях Запада по российским спортсменам Журова: Запад позорит себя, запрещая спортсменам из РФ выступать со своим флагом

Запад позорит себя, запрещая российским спортсменам выступать с национальным флагом, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, даже иностранные атлеты выступают за отмену этого правила.

Уже даже иностранцы за то, чтобы нам вернули флаг, потому что это абсолютная бессмыслица, всем все понятно. Запад лишний раз демонстрирует двойные стандарты. Кстати, нам это может быть на руку, потому что сами иностранцы из других команд говорят, что это профанация, что на это смотреть стыдно. Это показывает Запад не с лучшей стороны, а особенно когда наши выигрывают. Это плевок в их сторону, а не в нашу, — сказала Журова.

При этом, по ее словам, это палка о двух концах. Депутат объяснила, что российские спортсмены могут начать выступать за другие страны, если ощутят свою ненужность стране.

Ранее глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил о работе над возвращением флага и гимна на международные соревнования по водным видам спорта. Он также выразил надежду, что санкции со спортсменов могут быть сняты еще до завершения конфликта на Украине.