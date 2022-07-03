Песков: Западу нужно «укреплять моральный облик» вместо оценки фото Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал лидерам «Большой семерки» (G7) «укреплять свой моральный облик», вместо оценки фотографий российского главы Владимира Путина. Высказывание Пескова в эфире телеканала «Россия 1» стало ответом на дискуссию представителей «Группы семи», в ходе которой западные политики обсудили снимки президента РФ с голым торсом.

Надо как-то укреплять свой (Запада. — NEWS.ru) моральный облик, — заявил Песков.

Отвечая на вопрос о том, сомневались ли представители Кремля в публикации фотографий с отдыха Путина, он отметил, что власти РФ не касается, будоражат ли западную аудиторию подобные фотоотчеты. По словам Пескова, самое главное — понравятся ли подобные фотографии гражданам внутри страны или нет.

А кого они (фотографии Путина с голым торсом. — NEWS.ru) там будоражат и кто потом там начинает заниматься, уже по Фрейду, разглагольствованиями, ну это, наверное, их беда, — отметил Песков.

Ранее лидеры G7 на саммите группы вспоминали Путина и его фото с голым торсом, рассуждая, стоит ли им самим раздеться для снимка. Британский премьер Борис Джонсон предложил оголиться, чтобы показать всему миру, что западные лидеры круче Путина. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо поддержал коллегу и предложил устроить «показ верховой езды с голым торсом».