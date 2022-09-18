Песков рассказал о влиянии санкций на отношения России и Китая Песков: санкции не могут значительно повлиять на отношения России и Китая

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Санкции не способны значительно повлиять на экономическое сотрудничество России и Китая, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Но, по его словам, угроза вторичных санкций всё же есть, и она имеет некоторое негативное воздействие на отношения между Москвой и Пекином.

Безусловно, очень много осложняющих факторов, и вот эти санкции, угроза вторичных санкций, конечно, имеют свое негативное воздействие. Но они не способны как-то значительно повлиять, потому что общая тенденция все равно со знаком «плюс» в плане роста, — сказал Песков.

Песков также добавил, что скачок в развитии двусторонних отношений и товарооборота значительный.

Также представитель Кремля отметил, что в рамках двустороннего сотрудничества РФ и Китай не собираются править всем миром. По его мнению, к подобным мерам склонны «некоторые другие страны».

Ранее колумнист Крис Осборн заявил, что развитие военного сотрудничества России и Китая представляет угрозу для США. Так он отреагировал на совместные военные учения двух стран «Восток-2022». Осборн отметил, что если это сотрудничество достигнет своего максимального потенциала, то оно вызовет беспрецедентный уровень беспокойства в Пентагоне.