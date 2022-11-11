Песков рассказал о статусе Херсонской области после вывода войск ВС РФ Песков: Херсонская область по-прежнему остается субъектом России

Фото: Владимир Бондаренко/ТАСС

Несмотря на отвод войск Вооруженных сил России с территории Херсонской области, регион по-прежнему сохраняет статус субъекта РФ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, никаких изменений в законе не может быть принято, передает ТАСС.

Это субъект РФ. Законодательно этот субъект закреплен, определен, здесь не может быть никаких изменений, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле не жалеют о принятии Херсонской области в состав России. При этом он отказался комментировать решение Минобороны России о выводе российских войск из Херсона. Представитель Кремля напомнил, что это предложение было внесено командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным и одобрено министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Песков призвал обращаться за комментариями к представителям ведомства.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

Глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что Херсон — тяжелая боевая территория, о чем было известно с самого начала операции. Он подчеркнул, что Суровикин поступил как «настоящий боевой генерал», не боящийся критики, и что именно ему отвечать за солдат, «ему виднее».