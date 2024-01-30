Песков рассказал о графике Путина во время предвыборной кампании Песков: в графике Путина не так много времени на предвыборные мероприятия

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Дмитрий Песков

В рабочем графике российского лидера Владимира Путина остается не так много времени на предвыборные мероприятия, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, предвыборная кампания президента почти не будет отличаться от стандартных трудовых будней главы государства. Они пройдут в региональных поездках, встречах, визитах на крупные мероприятия.

Дело в том, что график президента, конечно, чрезвычайно важен — это основной приоритет, поэтому в этом графике не так много времени остается на предвыборные мероприятия, — сказал пресс-секретарь Путина.

29 января ЦИК России официально зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента. Члены комиссии проголосовали за его регистрацию единогласно. При этом действующий президент не будет участвовать в предвыборных дебатах.

Ранее доверенные лица Путина получили специальные удостоверения в избирательном штабе в Москве. Среди них, в частности, певец SHAMAN (Ярослав Дронов), художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет, лидер «Любэ» Николай Расторгуев, актриса Екатерина Гусева, певица Лариса Долина, ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе.