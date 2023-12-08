Стало известно, сколько россиян одобряют политику Путина ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 75,8% россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,5% россиян, а одобрительно к его деятельности относятся 75,8% граждан, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Также наибольший уровень поддержки получила партия «Единая Россия» (39,8%).

Показатель одобрения деятельности президента с 27 ноября по 3 декабря 2023 года составил 75,8% (+0,6 п. п. за неделю) <...> На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,5% респондентов (+0,0 п. п. за неделю), — указал ВЦИОМ.

Показатели доверия также улучшились у премьер-министра Михаила Мишустина — 61,9% (+0,8 п. п. за неделю), а работу правительства поддержали 51,4% респондентов (+1,7 п. п. за неделю). Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» прошли с сентября по декабрь 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что более двух третей жителей России считают крепкую семью своей главной ценностью. За данный вариант проголосовали 68% респондентов. Второе место в этом списке заняла любовь к родине, третье — гордость за страну.

Авторы исследования выявили, что чаще всего о крепкой семье как о главной ценности в жизни говорят люди среднего возраста (от 35 до 45 лет). Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет считает одной из главных ценностей возможность самореализации и дружбу, а россияне в возрасте от 25 до 34 лет — достоинство, права и свободы человека.