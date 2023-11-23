Россияне назвали главную ценность в жизни ВЦИОМ: крепкая семья оказалась главной ценностью в жизни для 68% россиян

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Более двух третей жителей России считают крепкую семью своей главной ценностью, заявили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам проведенного опроса. За данный вариант проголосовали 68% респондентов. Отмечается, что второе место в этом списке заняла любовь к родине, третье — гордость за страну.

Авторы исследования отмечают, что чаще всего о крепкой семье как о главной ценности в жизни говорят люди среднего возраста (от 35 до 45 лет). По мнению социологов, это связано с тем, что большинство граждан к этим годам уже создают собственные семьи. Следующие ценности в системе координат россиян — патриотические. Около трети респондентов назвали своей главной ценностью гордость за страну, любовь к родине и преемственность поколений.

Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет считает одной из главных ценностей возможность самореализации и дружбу, а россияне в возрасте от 25 до 34 лет — достоинство, права и свободы человека.

Опрос ВЦИОМ проводился 18 октября 2023 года методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке. В качестве респондентов выступили 1600 граждан в возрасте старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Президент России Владимир Путин ранее объявил 2024 год Годом семьи. Основной целью данного мероприятия является популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.