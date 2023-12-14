Песков рассказал о графике Путина во время избирательной кампании Песков: во время избирательной кампании Путин будет больше ездить по стране

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин во время избирательной кампании по выборам главы государства будет больше ездить по стране и общаться с людьми, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с телеканалом «Россия-24». По его словам, российского лидера ожидает «интенсивный график».

Конечно, будет более интенсивный [график], он будет более разбросанный по географии страны, более насыщенный по общению с людьми, — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что так всегда бывает в ходе избирательной кампании. Все повторится и на этот раз. Также Песков обратил внимание на то, что Путин каждый раз в такой ситуации «акцентируется на продолжении своего обычного рабочего графика». Причем речь идет о максимально плотном графике, большая часть которого обычно бывает непубличной, а это «работа 24 на семь», добавил пресс-секретарь главы государства.

По его данным, в число основных тем, которым посвящены вопросы граждан к намеченной на 14 декабря совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции Владимира Путина, входят специальная военная операция и международная обстановка. Это то, что волнует россиян, уточнил Песков.

Ранее Дмитрий Песков назвал ложью утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские войска не имеют успеха в зоне СВО. Украинский лидер за последние сутки продвигал эту мысль в ходе визитов в Вашингтон и в Осло. США обладают достаточно мощной военной разведкой, которая видит то, что происходит на поле боя, и в Вашингтоне понимают, какие потери несут Вооруженные силы Украины в живой силе и технике, отметил Песков.