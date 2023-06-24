Песков рассказал о гарантиях безопасности для Пригожина Кремль: слово Путина стало гарантией для переезда Пригожина в Белоруссию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бизнесмен Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», сможет уехать в Белоруссию под личную гарантию президента России Владимира Путина, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Он подчеркнул, что глава РФ дал слово.

Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, — это слово президента России, — заявил Песков.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба белорусского лидера заявила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы «Вагнер» по российской территории и предпринять дальнейшие шаги по деэскалации ситуации. Как говорится в сообщении, переговоры длились в течение всего дня, бойцам частной военной кампании гарантирована безопасность.

Бойцы ЧВК «Вагнер» на автомобилях и военной технике начали покидать территорию у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Ее покинули четыре пикапа частной военной кампании, танки и тяжелая техника пока остаются на месте. Жители засняли на телефоны военную технику, которая начала выезжать из города.