Песков раскрыл, как Россия будет представлена на саммите АТЭС Песков: Россия на саммите АТЭС будет представлена на должном уровне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) будет представлена на должном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Саммит пройдет в ноябре в американском Сан-Франциско.

Россия будет представлена на должном уровне, — сказал представитель Кремля.

Россия присоединилась к АТЭС в 1998 году. На своей территории она принимала других участников этого форума лишь однажды — в 2012 году, это было во Владивостоке на острове Русский. В настоящее время в составе АТЭС значится 21 государство, большинство из которых — страны с береговой линией у Тихого океана.

Ранее в Госдепартаменте США пообещали, что Вашингтон будет работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие российской делегации в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Там уточнили, что мероприятие будет проходить в соответствии с американским законодательством и с учетом всех санкций. Однако в Госдепартаменте отметили, что не располагают информацией, кто может представлять Россию на саммите.

Старшее должностное лицо США в АТЭС Мэтт Мюррей ранее заявил, что Вашингтон передал приглашения на этот саммит всем участникам, включая Россию.