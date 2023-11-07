США пригласили Россию на саммит в Сан-Франциско США передали приглашение на саммит в Сан-Франциско участникам АТЭС, включая РФ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Администрация США передала приглашения на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) всем участникам, включая Россию, сообщил Мэтт Мюррей, старшее должностное лицо страны в организации, отвечая на вопрос ТАСС. Саммит запланирован на ноябрь, он пройдет в Сан-Франциско, штат Калифорния.

В ходе брифинга Мюррея спросили, была ли приглашена на саммит российская сторона.

Соединенные Штаты пригласили все экономики-участницы на встречу лидеров, — ответил чиновник.

Он также добавил, что Вашингтон как принимающая сторона намерен действовать в соответствии с духом и принципами АТЭС, а также в соответствии с законами и нормами США, что «включает в себя учет санкций».

Ранее в Госдепартаменте США также пообещали, что Вашингтон будет работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие российской делегации в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Там уточнили, что мероприятие будет проходить в соответствии с законодательством США и с учетом всех санкций. Также в Госдепартаменте подчеркнули, что не располагают информацией, кто может представлять Россию на саммите.

В ответ на это посол РФ в США Анатолий Антонов заверил, что Россия сама с учетом практической целесообразности определит, кто будет представлять ее на ноябрьском саммите АТЭС.