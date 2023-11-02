США пообещали обеспечить участие России в саммите АТЭС с оговоркой Госдеп: США обеспечат участие делегации России в саммите АТЭС с учетом санкций

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Вашингтон будет работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие российской делегации в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Сан-Франциско в ноябре, сообщили РИА Новости в американском Госдепартаменте. Там уточнили, что мероприятие будет проходить в соответствии с законодательством США и с учетом всех санкций.

Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию, — сообщили в ведомстве.

Также в Госдепартаменте подчеркнули, что не располагают информацией, кто может представлять Россию на саммите. Однако ранее Мэтт Миллер заявил, что США не ожидают Владимира Путина на саммите АТЭС, а затем уклонился от ответа на вопрос о возможности приглашения на мероприятие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. При этом Миллер добавил, что США исполнят обязательства как страна — хозяйка саммита, но будут учитывать и свои санкционные решения.

В ответ на это посол РФ в США Анатолий Антонов заверил, что Россия сама с учетом практической целесообразности определит, кто будет представлять ее на ноябрьском саммите АТЭС. По мнению дипломата, в данном вопросе у Вашингтона как председателя саммита имеется лишь техническая функция — составить документ и направить всем участникам объединения.