Песков рассказал, как Путин отметит свой день рождения Песков: Путин проведет свой день рождения за работой

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, за работой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого цитирует ТАСС. Он пояснил, что у российского лидера запланирован ряд рабочих мероприятий.

У него запланированы рабочие мероприятия. Мы информируем вас дополнительно, — сказал Песков.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 7 октября в республике пройдет множество культурных и спортивных мероприятий, посвященных 70-летию главы государства. По его словам, в этот день состоится открытие Центра по дзюдо имени Путина, а также многофункционального центра «Минутка».

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев призвал сократить рабочую смену для граждан, отмечающих день рождения. Обращаясь к главе Минтруда Антону Котякову, он отметил, что по Трудовому кодексу РФ рабочий день или смена перед праздничным днем короче на час, однако в случае с именинами такое правило не действует.