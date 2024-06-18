Песков рассказал, было ли запланировано общение Путина с жителями Якутска Песков: общение Путина с жителями Якутска не было запланировано

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Общение российского лидера Владимира Путина с жителями на улицах Якутска не было запланировано, сообщил Life.ru представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, глава государства неожиданно захотел заехать на стадион, где будут проходить Международные спортивные игры «Дети Азии».

Нет, это был незапланированный заезд на стадион. Здесь будут проходить детские «Азиатские игры». Как раз глава региона предложил заехать посмотреть, — сказал представитель Кремля.

Путин прибыл с рабочим визитом в Якутию 18 июня. Он стал для главы государства первым с сентября 2014 года. В Якутии президенту представили достижения в IT-сфере и оборонной промышленности. Сообщалось, что он встретится с работающими в регионе специалистами и учащимися Высшей школы музыки им. В. А. Босикова и проведет встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Также во время визита Путина в Якутск произошел забавный инцидент: у главы государства неожиданно перестала писать шариковая ручка. Он несколько раз попытался заставить ее работать, но безуспешно. Ситуация вызвала легкий переполох в зале. Многие участники встречи начали протягивать свои ручки, чтобы помочь российскому лидеру.