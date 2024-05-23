Песков раскрыл планы России, касающиеся стран Африки Песков: РФ заинтересована в хороших отношениях со всеми странами Африки

Россия проявляет заинтересованность в хороших отношениях с государствами Африки, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует «Регнум», в число таких стран входит и Республика Чад, где в начале мая президент переходного периода Махамат Идрис Деби победил на выборах главы государства.

Мы заинтересованы в налаживании и развитии добрых, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений со всеми странами Африканского континента. В том числе и с [Республикой] Чад, — подчеркнул он.

Также, по словам пресс-секретаря российского лидера, ему неизвестно о том, чтобы кто-то из администрации президента присутствовал там.