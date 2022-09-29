Песков анонсировал подписание договоров о вступлении в РФ новых территорий Песков: церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий состоится 30 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий состоится 30 сентября в 15:00 в Кремле, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в этой день запланировано объемное выступление президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии, — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что это не послание президента Федеральному собранию, так как оно состоится позже и об этом будут «своевременно информировать».

Песков добавил, что договоры о вхождении территорий в состав России будут подписаны до рассмотрения связанных с этим вопросов Совфедом.

Референдумы о присоединении к России проходили с 23 по 27 сентября. Если верить их итогам, за вхождение в состав РФ проголосовали в ДНР 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что встреча Путина с главами ДНР и ЛНР, а также с представителями Запорожской и Херсонской областей Украины запланирована, однако когда конкретно она произойдет, до сих пор неизвестно. Накануне руководство территорий, на которых были проведены референдумы о вхождении в состав России, прилетело в Москву.