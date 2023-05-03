Песков рассказал, где был Путин в момент атаки беспилотников на Кремль Песков: в момент атаки беспилотников на Кремль Путин был в Ново-Огарево

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не находился в Кремле в момент нападения украинских беспилотников, заявил в беседе с РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер сегодня работает в своей резиденции в Ново-Огарево.

Отвечая на вопрос журналиста о том, был ли Путин в Кремле в момент атаки дронов, Песков ответил отрицательно.

Нет. Сегодня он работает в Огарево, — сказал представитель Кремля.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. По мнению Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на Путина накануне Дня Победы. Он заявил, что Россия имеет право принять ответные меры. При этом он подчеркнул, что планы провести парад на Красной площади 9 мая сохраняются и российский лидер будет в нем участвовать.

Власти Москвы с 3 мая ввели запрет на полеты беспилотников в черте города. По словам мэра столицы Сергея Собянина, меры были приняты для предотвращения несогласованных полетов БПЛА. Он подчеркнул, что в последние дни правоохранительные органы Москвы столкнулись с трудностями в работе из-за дронов.