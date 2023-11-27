Песков: Путин готов посетить регионы стихийных бедствий Песков: необходимость визита Путина в регионы стихийных бедствий отсутствует

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Шторм в Сочи

Президент России Владимир Путин готов посетить регионы, которые накрыло стихийное бедствие, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, по его словам, которые приводит РИА Новости, в настоящий момент необходимости в визите главы государства нет.

Слава богу, таких бедствий, которые вы упомянули, которые требовали бы незамедлительной реакции, что называется, всей страной, слава богу, у нас не произошло. Поэтому не требуются такие поездки. Но вы знаете, что президент всегда готов, — уточнил Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ сказал, что утром 27 ноября Путин заслушал доклады о разбушевавшейся стихии в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и на Дальнем Востоке. Российский лидер поручил правительству помочь всем пострадавшим регионам ликвидировать последствия непогоды.

Ранее Минэнерго России сообщило, что около 1,9 млн человек остались без электроснабжения из-за непогоды в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В настоящее время аварийные службы работают в усиленном режиме, на местах ЧП задействованы 680 бригад.

Также МЧС России заявляло, что в 354 жилых домах Севастополя с населением более 2600 человек было нарушено электроснабжение. Подразделения чрезвычайного ведомства продолжают устранять последствия непогоды в Крыму.