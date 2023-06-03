Песков: Путин готов к диалогу для решения задач РФ иными путями, чем СВО

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин готов к контактам для достижения задач на Украине иными путями, чем военная спецоперация, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Тем не менее, отметил он, Запад не дает такой возможности.

Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВО. Если это будет возможно, это будет предпочтительно, — сказал Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал возможность организации мирного саммита по Украине в Париже. По словам Пескова, Франция практически является прямым участником конфликта на Украине, а значит, вряд ли может выступать как нейтральное государство и претендовать на роль модератора.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на европейских дипломатов, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже. С аналогичными предложениями выступили Дания и Швеция.

1 июня Макрон заявил, что в настоящее время у него нет тем для полезного разговора с Путиным. При этом он не исключил, что в будущем продолжит переговоры.