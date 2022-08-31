Песков пожаловался на мошенников, ограбивших его дочь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как его дочь, Елизавета Пескова, стала жертвой мошенников. По его словам, девушка лично сообщила злоумышленникам данные своих банковских карт, после чего деньги с них пропали, передает РИА Новости.

У меня дочка попалась в прошлом году. Она говорит: «Это было как гипноз». Она даже ничего не поняла, как стала называть свои пины, и у нее с двух карточек сняли деньги. То есть, она была абсолютно осведомлена. И я, и банковские представители ей очень много и детально рассказывали, что нужно делать, чтобы обезопасить себя в цифровом плане. Но сила убеждений иногда побеждает знания, — поделился Песков.

Он отметил, что сотрудники служб безопасности банков быстро отреагировали на сообщения о краже и помогли вернуть Песковой деньги. Судьбой самих мошенников пресс-секретарь президента не интересовался, однако он отметил их дар убеждения.

Специалист по информационной безопасности Александр Дворянский считает, что обезопасить ребенка от злоумышленников в течение учебного года помогут гаджеты, например, умные часы. По его словам, благодаря им родители всегда будут в курсе, где находится их ребенок, а также с кем и на какие темы он общается в Сети.