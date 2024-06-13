Песков пояснил, как Москва ответит на новые антироссийские санкции США Песков: Москва думает над действиями в ответ на новые санкции США

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Дмитрий Песков

Москва думает над дальнейшими действиями после того, как США ввели новые санкции в отношении России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале Zvezdanews, эти шаги должны наилучшим образом соответствовать интересам РФ.

Мы думаем над действиями, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам, — ответил пресс-секретарь российского президента, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министерство финансов США ввело новые санкции против 30 физических лиц и более 200 структур из России и Китая. В качестве причины ведомство обозначило проведение СВО. Ограничения коснулись семерых российских судов для перевозки. Под санкции попали «Русгаздобыча», «Арктик СПГ — 1», «Арктик СПГ — 3», «Золото Селигдара» и Амурский металлургический комбинат, ООО «Мурманск СПГ», «Движение первых», Московская Биржа, НРД, НКЦ и другие предприятия.

В российском Центробанке уже пояснили, что введенные в отношении Московской Биржи санкции изменяют структуру торговли на валютном рынке, но не влияют на объем валюты от экспорта и на спрос на нее для платы за импорт. По данным регулятора, баланс на валютном рынке остается неизменным, в отличие от ситуации двух предыдущих годов, когда значительные изменения коснулись экспорта и импорта.