Песков ответил на слухи о запуске российского противоспутникового аппарата Песков: РФ выступает за запрет вывода оружия в космос и ничего не нарушает

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Россия действует исключительно в соответствии с международным правом и ничего не нарушает, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения из США о запуске спутника, который может быть оружием, пишет «Интерфакс». По его словам, РФ неоднократно выступала за запрет вывода какого-либо оружия в космос, однако США отвергли инициативу.

Никак не могу это комментировать. Здесь мы действуем абсолютно в соответствии с международным правом, мы ничего не нарушаем, — отметил Песков.

Космическое командование США накануне заявило, что Россия 16 мая запустила спутник, который, по мнению американских спецслужб, представляет из себя оружие, способное наблюдать за другими спутниками и атаковать их. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что на той же орбите находится американский правительственный спутник. По его словам, Пентагон продолжит следить за российским аппаратом. Он отметил, что его характеристики сходны с вооружениями, которые выводились на орбиту в период с 2019 по 2022 год. Минобороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

Также замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал предположения Пентагона о запуске Россией противоспутникового аппарата. По словам дипломата, Москва не станет реагировать на подобные вбросы.