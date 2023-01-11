Песков опроверг сообщения о запрете выезда мужчин из России с 9 января

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Сообщения о запрете выезда мужчин за пределы России с 9 января являются информационной уткой и диверсией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА новости. Ранее в украинских СМИ распространились сообщения о том, что ФСБ РФ направила приказ об ограничении выезда граждан, имеющих категорию годности к военной службе «А», «Б» или «В», во все погрануправления страны.

Да, это обычная информационная утка, информационная диверсия, скажем так, — заявил Песков.

Ранее Песков посоветовал россиянам не придавать значения публикациям в Telegram-каналах о новой волне частичной мобилизации. По его словам, они не соответствуют действительности. Представитель Кремля указал, что актуальную информацию первыми сообщают российские власти во главе с президентом.

9 января Песков опроверг информацию о том, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак ведет переговоры со странами Запада о возможном установлении «корейского варианта» перемирия с Украиной. По его словам, в составе Верховной рады числится его однофамилец, из-за чего и могла произойти путаница.