Владимир Путин не готовит никакое экстренное заявление из Кремля. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее в социальных сетях появилась информация, что президент приехал в Кремль и готовит некое экстренное выступление.
Нет. Это не так, — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос корреспондента агентства.
О том, что президент России Владимир Путин в субботу вечером приехал в Кремль и экстренно готовит некое заявление, вечером в субботу, 25 июня, сообщил Telegram-канал «Политджойстик». Автор канала, Марат Баширов, утверждал, что Путин собирается провести разговор по защищённой линии и принять внешнеполитические решения. По информации Баширова, глава государства якобы прибыл в Кремль около 23:00 для «разговора по защищённой линии и принятия некоторых решений».