Песков опроверг данные о подготовке Путиным экстренного заявления из Кремля

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Владимир Путин не готовит никакое экстренное заявление из Кремля. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее в социальных сетях появилась информация, что президент приехал в Кремль и готовит некое экстренное выступление.

Нет. Это не так, — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос корреспондента агентства.

О том, что президент России Владимир Путин в субботу вечером приехал в Кремль и экстренно готовит некое заявление, вечером в субботу, 25 июня, сообщил Telegram-канал «Политджойстик». Автор канала, Марат Баширов, утверждал, что Путин собирается провести разговор по защищённой линии и принять внешнеполитические решения. По информации Баширова, глава государства якобы прибыл в Кремль около 23:00 для «разговора по защищённой линии и принятия некоторых решений».