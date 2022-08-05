Песков объяснил, почему Путин и Макрон давно не созванивались Песков: Франция является недружественным государством из-за антироссийских действий

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Эммануэль Макрон

Франция — недружественная страна, поскольку предпринимает враждебные действия в отношении России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он пояснил, что глава государства давно не вел телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, поскольку в настоящий момент в этом нет необходимости, Он добавил, что если это будет нужно, «они могут созвониться в любой момент».

Во-первых, Франция — это недружественное государство в силу тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны. А не созваниваются потому, что пока считают, что не настал момент, и в настоящий момент пока это не нужно, — сказал Песков.

1 августа Песков заявил, что обязательно сообщит о переговорах Путина и Макрона, как только о них появится какая-либо информация. При этом он не стал называть даже приблизительную дату возможного контакта глав России и Франции.

Ранее лидер Франции заявлял, что общая продолжительность телефонных переговоров, которые он провел за последние полгода с президентом России, составила 100 часов. Он объяснил это трудностью сложившейся на Украине ситуации. Макрон уточнил, что переговоры проводил по просьбе украинского коллеги Владимира Зеленского, секрета из них не делал. Он также заявил о своей убежденности в роли Франции как посредника и что именно дипломатия поможет «проложить путь к выходу из кризиса».