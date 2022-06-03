Макрон заявил, что за полгода разговаривал с Путиным по телефону 100 часов Макрон заявил, что в телефонных переговорах с Путиным за полгода провёл около 100 часов

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что общая продолжительность телефонных переговоров, которые он провёл за последние полгода с российским коллегой Владимиром Путиным, составила 100 часов. Такие цифры он объяснил тем, что сложной оказалась ситуация на Украине, сообщает ТАСС.

Ситуация на Украине действительно сложная, поэтому я посвятил ей столько времени и энергии, — пояснил глава Пятой республики.

Макрон уточнил, что переговоры проводил по просьбе украинского коллеги Владимира Зеленского, секрета из них не делал. Он также заявил о своей убеждённости в роли Франции как посредника и что именно дипломатия поможет «проложить путь к выходу из кризиса».

Ранее стало известно, что 28 мая состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем, Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Главной темой стали усилия по урегулированию ситуации на Украине. Путина призвали к выводу российских войск с Украины. Разговор состоялся по инициативе лидеров Германии и Франции, он продлился 90 минут.