В Кремле рассказали о новых возможных переговорах Путина и Макрона Песков пообещал сообщить о новых переговорах Путина и Макрона

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин, Эммануэль Макрон

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обязательно сообщит о переговорах Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона, как только о них появится какая-либо информация, передает РИА Новости. При этом он не стал называть даже приблизительную дату возможного контакта глав России и Франции.

Мы сообщим, если и когда контакт состоится, — отметил Песков.

Ранее обозреватель Мартин Джей написал в статье, опубликованной в Strategic culture, что канцлер Германии Олаф Шольц и Макрон в ближайшее время, вероятно, начнут ссориться с Брюсселем из-за поиска диалога с Путиным. Журналист отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен плохо справляется со взаимодействием с Россией. У Шольца и Макрона могут возникнуть разногласия с главой ЕК, подчеркнул Джей.

Ранее Макрон заявил, что общая продолжительность телефонных переговоров, которые он провел за последние полгода с Путиным, составила 100 часов. Он объяснил это тем, что ситуация на Украине остается сложной.

Президент Франции уточнил, что проводил переговоры по просьбе украинского коллеги Владимира Зеленского, секрета из них не делал. Он убежден в том, что Париж готов выполнять роль посредника в конфликте между Москвой и Киевом. По мнению Макрона, именно дипломатия поможет «проложить путь к выходу из кризиса».