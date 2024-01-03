Песков назвал фейком сообщения о «сенсационном заявлении» Путина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Публикации в Telegram-каналах о готовящемся в ближайшие дни заявлении президента РФ Владимира Путина по мировой безопасности являются фейком, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее в Сети распространились данные, что глава государства сделает «сенсационное заявление по вопросам мировой безопасности, и в частности по украинскому кейсу».

Это фейк, — отреагировал Песков.

Ранее Путин в обращении по случаю Дня работника органов безопасности заявил, что украинское руководство при поддержке Запада открыто встало на путь терроризма. По его словам, российские спецслужбы должны усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. В числе методов Киева он перечислил диверсии против гражданских объектов, а также топливной и энергетической инфраструктуры. Кроме того, Путин припомнил теракты в отношении мирных граждан, представителей власти и общественных деятелей.

До этого президент сообщил, что стало триггером конфликта на Украине. По словам российского лидера, страны Запада в 2014 году фактически развязали войну, поэтому Москва была вынуждена постепенно втянуться в ситуацию, чтобы защитить людей.