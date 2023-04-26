Песков назвал цель указа Путина об ответе на изъятие российских активов Песков: цель указа Путина — создать компенсационный фонд в ответ на конфискацию российских активов

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Цель указа президента Владимира Путина об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом состоит в создании компенсационного фонда, завил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он отметил, что документ зеркально отражает действия, предпринимаемые недружественными странами.

Цель указа об ответе на изъятие российских активов — формирование компенсационного фонда на случай таких действий за рубежом, — сказал Песков.

Он пояснил, что в ряде государств наблюдается планомерный переход от временного управления к фактической конфискации активов российских компаний.