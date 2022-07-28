В Кремле надеются, что турбину Siemens скоро доставят и смонтируют Песков выразил надежду, что турбину Siemens для «Северного потока» в ближайшее время доставят и смонтируют

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что в ближайшее время турбина для «Северного потока» все-таки сможет добраться до места доставки и ее работа будет налажена в краткие сроки. При этом он переадресовал в «Газпром» вопросы о транспортировке агрегата, пишет РИА Новости.

Это вопрос, который, конечно, надо оператору, «Газпрому», задавать. Это больше технологический вопрос. Мы в администрации не имеем возможности сейчас отслеживать полностью все этапы транспортировки турбины. <...> Безусловно, мы надеемся, что она в ближайшее время все же как-то доберется до места работы, будет смонтирована, и будут произведены пуско-наладочные работы, — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о подробностях доставки турбины.

Пескова также спросили, нужно ли отправлять на ремонт в Канаду вторую остановившуюся турбину, на что он ответил, что там действительно есть некоторые неполадки. Однако и по этому вопросу Песков рекомендовал обращаться к «Газпрому».

22 июля официальный представитель Кремля назвал безосновательными заявления о задержке возврата турбины для «Северного потока» якобы по вине России, транслируемые в СМИ. По его словам, для прояснения вопроса следует обращаться к первоисточнику, которым является компания «Газпром», а по состоянию на 20 июля Москва не получила документации по турбине.