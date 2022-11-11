Песков допустил возможность завершения СВО путем мирных переговоров Песков: достичь целей СВО можно путем мирных переговоров, но это невозможно из-за позиции Украины

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Песков

Достичь целей специальной военной операции возможно путем мирных переговоров, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако он подчеркнул, что сейчас это сделать невозможно в силу позиции украинской стороны, передает РИА Новости.

Конфликт на Украине, я бы здесь в данном случае сказал, с нашей точки зрения, — специальную военную операцию, можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными договорами, что тоже возможно. Но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны, — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к переговорам с Россией, но с «другой Россией». Он уточнил, что «другая Россия» должна быть действительно готова к миру. Он добавил, что в качестве президента страны он «не закрывал дверь» для переговоров.

Представитель МИД России Мария Захарова при этом отметила, что Москва и Киев не ведут конструктивных переговоров с апреля 2022 года, после того как украинская сторона не ответила на предложения РФ. Дипломат подтвердила, что вокруг темы переговоров ведется много толков, однако они не несут конструктивного характера.