Песков анонсировал встречу Путина и Шойгу

Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин на рабочей встрече с министром обороны Сергеем Шойгу

В ближайшее время у президента России Владимира Путина и главы Минобороны России запланирована встреча, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, она пройдет в открытом формате.

В ближайшие минуты у президента с докладом будет Шойгу, эту встречу мы покажем, — сказал Песков.

Он добавил, что в течение дня у президента проходят внутренние рабочие встречи и совещания.

Ранее Шойгу доложил Путину об установлении контроля над территорией ЛНР. Он отметил, что за сутки под контроль ВС РФ И ЛНР перешли 182 квадратных километра.