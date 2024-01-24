Первый замдиректора Росфинмониторинга лишился поста Путин освободил от должности первого замдиректора Росфинмониторинга Короткого

Фото: fedsfm.ru

Юрий Короткий

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя директора Росфинмониторинга Юрия Короткого. Документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, вступает в силу со дня его подписания. Причины такого решения не уточняются.

Освободить Короткого Юрия Федоровича от должности первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, — говорится в документе.

Короткий работал в Федеральной службе по финансовому мониторингу с 2002 года. В 2007 году он был назначен заместителем руководителя ведомства, а в 2008 году стал первым замруководителя. В 2012 году он получил должность первого заместителя директора службы.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску покидает посты вице-премьера и главы МИД республики. Причину своего решения он не объяснил. Отставка произошла на фоне распространившейся в СМИ информации о перестановках в правительстве. Портал deschide.md писал, что Попеску станет главным переговорщиком с Евросоюзом.

До этого стало известно, что правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) приняла решение о роспуске фракции премьер-министра на фоне скандала вокруг нарушений финансовой отчетности. После того как об этом стало известно, должностей лишились десятки законодателей.