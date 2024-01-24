Глава МИД Молдавии подал в отставку

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску

Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что покидает посты вице-премьера и главы МИД республики, передает РИА Новости. Причину своего решения он не объяснил.

С уверенностью, что за эти два года с половиной года удалось сделать много хорошего, я сообщаю, что ухожу в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел, — сказал он.

Отставка главы МИД Молдавии произошла на фоне распространившейся в СМИ информации о перестановках в правительстве. Портал deschide.md писал, что Попеску станет главным переговорщиком с Евросоюзом.

Президент Молдавии Майя Санду ранее направила парламенту запрос на внесение поправок в положение избирательного кодекса. Она попросила сдвинуть сроки назначения даты выборов для предсказуемости избирательного процесса.

Санду также не одобрила поправки, которые были приняты законодателями в декабре прошлого года, и отправила закон на пересмотр. В прежней формулировке говорилось, что голосование назначается «не позднее чем за 90 дней до дня выборов».

Тем временем президент РФ Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Согласно указу, иностранные граждане этих стран, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, могут обратиться с заявлением о приеме в гражданство России вне зависимости от срока их проживания в РФ.