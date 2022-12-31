Первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР включены в состав ВС РФ

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1-й и 2-й армейские корпуса ДНР и ЛНР были включены в состав Вооруженных сил России, следует из материалов Минобороны, подготовленных ко вручению президентом РФ Владимиром Путиным боевых знамен, передает ТАСС. Вручение знамен состоялось в рамках поездки российского лидера в штаб Южного военного округа.

Также в состав ВС РФ включили Донецкое высшее общевойсковое командное училище. Также ему было присвоено боевое знамя.

Ранее стало известно, что во время визита Путина в штаб Южного военного округа глава государства пообщался с командующими и вручил боевые знамена 1-Донецкому и 2-й Гвардейскому военным формированиям Луганско-Северодонецкого корпуса. Также президент вручил командующему объединенной группировкой российских войск Сергею Суровикину орден Святого Георгия III степени.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что там же, учитывая разницу во времени (Новый год на Камчатке уже наступил), Путин записал новогоднее обращение к россиянам. В ходе него президент назвал уходящий 2022-й годом трудных решений и консолидации общества. Глава государства подчеркнул, что этот год «многое расставил по своим местам, отделил мужество и героизм от предательства и малодушия». Российский лидер выступил не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.