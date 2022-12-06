Перечень запрещенных для женщин профессий могут упростить В Госдуме предложили упразднить перечень запрещенных для женщин профессий

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Депутаты фракции «Новые люди» предложили упразднить перечень запрещенных для женщин профессий. Замруководителя партии Сардана Авксентьева заявила на пленарном заседании Госдумы, что в документе указаны целые отрасли, а не отдельные специальности в то время, как в условиях санкционного давления требуются новые решения.

С весны этого года женщины могут работать авиационными механиками и инженерами по техобслуживанию самолетов и вертолетов. <...> Но сегодня в условиях санкционного давления и новых вызовов для экономики этого мало, нужны новые решения. Если покопаться в списке [запрещенных для женщин профессий] как следует, выяснится, что на деле изменилось не так много. Там изящно прописали целые отрасли вместо отдельных профессий, — сказала Авксентьева.

Законопроект разработан в целях «устранения правовых основ профессиональной и экономической дискриминации женщин». Авторы инициативы считают, что документ ограничивает возможность россиянок получать большой доход, поскольку в списке указана работа нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности.

В итоге женщины трудоспособного возраста вынуждены работать в отраслях, зарплата в которых меньше, чем в законодательно принятых мужских, а затем [женщины] получают меньшую пенсию, — отмечается в пояснительных материалах.

Кроме того, «Новые люди» считают «необоснованными запреты для женщин работать пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, ответственный секретарь Бюро высшего совета «Единой России» Денис Кравченко предложил разработать государственную программу поддержки инженерных кадров в РФ. Он пояснил, что для реализации программы «Кадры для технологического суверенитета — Российский промышленник» необходимо создание единого межотраслевого координатора программ подготовки и переподготовки специалистов.