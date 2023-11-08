Патрушев: Запад регулярно проводит биоэксперименты в постсоветских странах

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Западные страны регулярно осуществляют проведение биологических экспериментов на постсоветском пространстве, рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве. По его словам, Россия получает соответствующие данные. В первую очередь инициируют эти эксперименты американцы, передает ТАСС.

В контексте Украины хочу особо остановиться на проблематике биологической защиты и обеспечения биобезопасности. Мы регулярно получаем сведения об опасных экспериментах, проводимых на постсоветском пространстве западными странами, в первую очередь — американцами, — сообщил Патрушев.

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронов заявил, что Украина при поддержке Пентагона проводила разработку компонентов биологического оружия в непосредственной близости от территории России. По его словам, Москва уже задала Вашингтону соответствующие вопросы, однако ни на один из них не получила должного ответа. Вскрывавшиеся факты требуют самого пристального внимания, добавил дипломат.