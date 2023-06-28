Патрушев провел встречу с главным полицейским Ирана Патрушев встретился с главнокомандующим Силами правопорядка Ирана в Москве

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с главнокомандующим Силами правопорядка Ирана Сардаром Ахмадрезой Раданом, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совбеза. Руководитель иранского правоохранительного органа прибыл с двухдневным визитом в российскую столицу 27 июня.

Обсуждены вопросы, связанные с продолжением российско-иранского взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов, — сообщили в СБ России.

СМИ опубликовали кадры со встречи.

Самолет высокопоставленного силовика из Ирана накануне приземлился в аэропорту Внуково. Иранское посольство Москве сообщало, что в планах Радана провести встречи и переговоры с российскими должностными лицами органов безопасности и правопорядка. В дипмиссии отметили, что визит организован по приглашению российской стороны.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что Радан обсудит с Патрушевым борьбу с террористическими организациями в Евразии. Парламентарий не исключил, что предметом обсуждения станет противодействие попыткам спецслужб Запада дестабилизировать ситуацию в России и Иране. Журавлев отметил, что Москва и Тегеран продуктивно взаимодействуют в Сирии и Каспийском регионе.