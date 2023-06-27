Главнокомандующий силами правопорядка Ирана прибыл в Москву

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сардар Ахмадреза Радан

Главнокомандующий Силами правопорядка Ирана Сардар Ахмадреза Радан прибыл в Москву, где планирует встретиться с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, сообщает пресс-служба посольства Ирана в Москве. Самолет представителя силового блока республики приземлился в аэропорту «Внуково». Известно, что он проведет в столице РФ два дня.

Главнокомандующий Силами правопорядка Исламской Республики Иран прибыл в Москву для встречи и переговоров с российскими должностными лицами органов безопасности и правопорядка. Визит главнокомандующего Силами правопорядка нашей страны в Российскую Федерацию проводится по приглашению российской стороны, — говорится в сообщении посольства.

Предполагается, что в ходе визита представители стран подпишут меморандум о сотрудничестве в области охраны правопорядка. Также они посетят и осмотрят объекты, которыми российская полиция располагает для борьбы с организованной преступностью.

Ранее президент Исламской Республики Ибрахим Раиси выразил полную поддержку российскому руководству после попытки мятежа в РФ 24 июня. Также стороны обсудили перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.