В Госдуме рассказали, зачем в Москву прилетел главный полицейский Ирана Депутат ГД Журавлев: главный полицейский Ирана может обсудить с Патрушевым борьбу с терроризмом и Западом

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сардар Ахмадреза Радан

Первый зампредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев предположил в разговоре с NEWS.ru, что главнокомандующий силами правопорядка Ирана Сардар Ахмадреза Радан обсудит с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым борьбу с терроризмом в Евразии. Парламентарий не исключил, что предметом разговора станет противодействие попыткам западных спецслужб дестабилизировать ситуацию в обоих государствах.

Возможен обмен опытом по противодействию попыткам западных спецслужб дестабилизировать ситуацию, организовать массовые беспорядки. Вероятно, обсудят борьбу с террористическими организациями в Евразии. У России и Ирана дружественные отношения еще со времен СССР. Мы продуктивно взаимодействуем и в Сирии, где Тегеран изначально выступил на стороне Дамаска, и в Каспийском регионе, где вместе определяем векторы навигационного и промыслового движения в этом внутреннем водоеме, — отметил Журавлев.

По его словам, Иран также обладает опытом успешного противостояния санкциям Запада, введенных против Тегерана еще в 1979-м, и республика может поделиться им с РФ.

Ранее стало известно, что Радан прибыл в Москву, где планирует встретиться с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, сообщает пресс-служба посольства Ирана в Москве. Самолет представителя силового блока республики приземлился в аэропорту Внуково. Известно, что он проведет в столице РФ два дня.

Предполагается, что в ходе визита представители стран подпишут меморандум о сотрудничестве в области охраны правопорядка. Также они посетят и осмотрят объекты, которыми российская полиция располагает для борьбы с организованной преступностью.