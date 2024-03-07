Патрушев объяснил, почему Макрон заговорил об отправке войск на Украину Патрушев: слова Макрона об отправке войск на Украину связаны с провалом ВСУ

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности отправить войска на Украину объясняется провалом контрнаступления ВСУ, заявил на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, подобная риторика также подтверждает, что Запад уже участвует в вооруженном конфликте, передает РИА Новости.

Реализацию своих несбыточных планов по нанесению стратегического поражения нашей стране коллективный Запад пытается осуществить на Украине, используя неонацистский террористический киевский режим. Продолжая предоставление масштабной военной и военно-технической помощи, Запад реально участвует в вооруженном конфликте, — добавил Патрушев.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предположил, что Франция может отправить на Украину специальную армию для выполнения задач за рубежом — Иностранный легион. По его словам, появление в зоне конфликта европейских союзников вполне вероятно, поскольку ВСУ не смогут удержать фронт без помощи со стороны.

При этом глава внешнеполитического ведомства республики Стефан Сежурне сказал, что боевые подразделения национальной армии не отправятся в зону конфликта, поскольку французы не собираются «умирать за Украину». С самого начала были оговорены рамки: России мешают победить, но не вступают с ней в войну, уточнил он.