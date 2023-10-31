Патрушев назвал виновных в подрыве «Северных потоков» Патрушев: США подорвали «Северные потоки», чтобы решить свои финансовые проблемы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время выездного совещания в Томске заявил о причастности Вашингтона к подрыву «Северных потоков», сообщает РИА Новости. По его словам, это было сделано для того, чтобы Европа не могла получать газ из России. Патрушев отметил, что Белый дом таким образом решает свои экономические проблемы.

США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов. Решают за счет других стран свои экономические проблемы. А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали «Северные потоки», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правда о виновных в терактах на «Северных потоках» станет известна всему миру совсем скоро. Он добавил, что Россия никогда не имела и не будет иметь отношения к происшествиям подобного рода.

В сентябре Россия подготовила проект заявления председателя Совбеза ООН, в котором предлагалось осудить подрыв «Северных потоков». В документе отмечалось, что «Совет Безопасности самым решительным образом осуждает террористический акт против газопроводов „Северный поток“ и „Северный поток — 2“». Также в заявлении говорилось, что этот акт является прямой угрозой международному миру и безопасности.

До этого сообщалось, что после подрыва газопроводов страны НАТО решили создать сеть морских датчиков и дронов для контроля в режиме реального времени ситуации в районе критически важной подводной инфраструктуры. Эта инициатива возникла из-за опасений атак со стороны российского флота.