Патрушев: англосаксы хотят столкнуть Россию и Европу ради своей выгоды

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Николай Патрушев

Англосаксы ради своей выгоды хотят столкнуть Россию и Европу в военном противостоянии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, они это делают для того, чтобы капиталы, производства и ценные специалисты перебрались к ним, передает РИА Новости.

Для них важно усилить нестабильность, столкнуть Европу с Россией в военном противостоянии, чтобы капиталы, производства и ценные специалисты перебрались к ним за океан, — сказал Патрушев.

Секретарь Совета безопасности добавил, что под руководством англосаксов на Украине «возродился неонацистский режим». По его мнению, в сознание жителей «стала активно внедряться национал-фашистская идеология». При этом сама Украина, считает Патрушев, используется англосаксами как инструмент борьбы с Россией.

По его мнению, их цель — подавить Россию, удержать мнимое превосходство, сохранить однополярный мир и обеспечить для себя возможность жить за чужой счет.

Они рассчитывают, что им удастся за счет разжигания конфликтов, как это было после двух мировых войн, вновь решить скопившиеся проблемы своей экономики, включая проблемы огромного государственного долга, который достиг у США более $30 трлн, — заключил Патрушев.

Ранее Патрушев заявил, что подрыв на «Северных потоках» — это акт международного терроризма. По его словам, последствия диверсии на трубопроводах могут быть существенными для населения Европы. Патрушев полагает, что «очевидным выгодоприобретателем» ЧП являются Соединенные Штаты.