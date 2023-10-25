Пашинян высказался о выводе российских войск из республики Пашинян: Армения не обсуждает вопрос о выводе российской военной базы

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Армения не обсуждает вопрос о выводе российских войск, заявил The Wall Street Journal премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, сейчас на повестке дня другие вопросы.

Мы не обсуждаем такой вопрос. Мы сейчас больше обсуждаем другие вопросы, пытаемся понять, в чем причина такой ситуации, — отметил министр.

По его словам, это будет основной темой рабочих дискуссий между «Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ». Республике необходимо диверсифицировать отношения с партнерами в сфере безопасности, и сделать это нужно прямо сейчас, отметил министр.

Ранее Пашинян заявил, что в присутствии российских военных баз на территории Армении нет никаких преимуществ и Ереван ищет новых партнеров, поскольку Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». Депутат Олег Морозов полагает, что тем самым премьер Армении пытается оправдать свое политическое ничтожество, отказываясь от российских миротворцев в Карабахе. Он напомнил, что присутствие в регионе российских военных всегда было продуктом обоюдного согласия.

Накануне армянский МИД вызвал посла России в Армении Сергея Копыркина и вручил ему ноту протеста. В Ереване заявили, что в эфире телепередачи на Первом канале были сделаны оскорбительные и неприемлемые заявления в адрес властей республики.